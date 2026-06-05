Kijev napao teretne brodove u Azovskom moru, eksplodirao dron u Rumuniji

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Kijev napao teretne brodove u Azovskom moru, eksplodirao dron u Rumuniji

Dan pošto je Vladimir Zelenski, ukrajinski predsednik, uputio pismo Vladimiru Putinu, ruskom kolegi, pozivajući ga na direktne razgovore o okončanju rata, Kijev saopštava da je napao pet brodova koji su prevozili ilegalni teret.

Prevozili su ga kroz Azovsko more i priobalne vode ukrajinskih teritorija koje je Rusija okupirala. Brodovi su bili umešani u „krađu“ žita, kao i u prevoz vojnog tereta i goriva, izjavio je komandant ukrajinskih snaga. Do napada dolazi dok se Putin sprema da govori na velikom ekonomskom događaju u Sankt Peterburgu. Ukrajina je u međuvremenu potvrdila da je jedan od njenih pomorskih dronova eksplodirao kod obale Rumunije 5. juna. U eksploziji nije bilo povređenih.
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