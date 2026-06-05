Makron u Crnoj Gori odao poštu poginulom srpskom vojniku UNIFIL-a u Libanu

Danas pre 4 sati  |  Beta
Makron u Crnoj Gori odao poštu poginulom srpskom vojniku UNIFIL-a u Libanu

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) odao je danas tokom posete Crnoj Gori poštu stradalom srpskom pripadniku misije UN na jugu Libana (UNIFIL). „Klanjam se sa dubokim poštovanjem pred sećanjem na srpskog vojnika“ poginulog u Libanu, rekao je francuski predsednik, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga UN u Libanu (UNIFIL), preminuo je jutros od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Makron je rekao da njegova zemlja podržava prekid vatre između Libana i Izraela u cilju postizanja mira. „Podržavamo prekid vatre između Libana i Izraela radi obnavljanja mira, borbe
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