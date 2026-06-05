Odbor za kontrolu službi bezbednosti usvojio izveštaje BIA i stanje bezbednosti u Srbiji

Odbor za kontrolu službi bezbednosti održao je 14. sednicu, zatvorenu za javnost, 4. juna 2026. godine, na kojoj je razmotrio i većinom glasova usvojio redovne Izveštaje o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaje o stanju bezbednosti u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju.

Izveštajima su, navodi se, obuhvaćene sve najznačajnije aktivnosti u izveštajnom periodu, zaključno sa 31. martom 2026. godine, koje na sveobuhvatan način odslikavaju rad i omogućavaju potpuno sagledavanje realizovanih aktivnosti i zadataka iz nadležnosti Bezbednosno-informativne agencije. „Pripadnici službe uspešno su zaštitili bezbednost Republike Srbije, efikasnim prikupljanjem svih bezbednosno-obaveštajnih podatka i saznanja od značaja za bezbednost Republike