Odbor za kontrolu službi bezbednosti usvojio izveštaje BIA i stanje bezbednosti u Srbiji

Danas pre 6 sati  |  N1
Odbor za kontrolu službi bezbednosti usvojio izveštaje BIA i stanje bezbednosti u Srbiji

Odbor za kontrolu službi bezbednosti održao je 14. sednicu, zatvorenu za javnost, 4. juna 2026. godine, na kojoj je razmotrio i većinom glasova usvojio redovne Izveštaje o radu Bezbednosno-informativne agencije i Izveštaje o stanju bezbednosti u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju.

Izveštajima su, navodi se, obuhvaćene sve najznačajnije aktivnosti u izveštajnom periodu, zaključno sa 31. martom 2026. godine, koje na sveobuhvatan način odslikavaju rad i omogućavaju potpuno sagledavanje realizovanih aktivnosti i zadataka iz nadležnosti Bezbednosno-informativne agencije. „Pripadnici službe uspešno su zaštitili bezbednost Republike Srbije, efikasnim prikupljanjem svih bezbednosno-obaveštajnih podatka i saznanja od značaja za bezbednost Republike
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