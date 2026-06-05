Rusija tvrdi da je oborila 123 ukrajinska drona, ali ne i iznad Sankt Peterburga: Goste na Putinovom Davosu dočekao oblak crnog dima

Danas pre 57 minuta  |  Beta
Rusija tvrdi da je oborila 123 ukrajinska drona, ali ne i iznad Sankt Peterburga: Goste na Putinovom Davosu dočekao oblak…

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom prethodne noći oborena 123 ukrajinska drona, uključujući i iznad Moskovske oblasti, ali ne i u oblasti Sankt Peterburga, gde se održava Međunarodni ekonomski forum koji okuplja ruske i strane zvaničnike.

Na otvaranju foruma u sredu u Sankt Peterburgu, rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina, ukrajinski dronovi su pogodili naftno postrojenje i obližnji vojni lokalitet, preneli su francuski mediji. Goste koji su stigli na forum dočekao je oblak crnog dima u pozadini. Tri osobe su poginule u ruskim vazdušnim napadima tokom prethodne noći u nekoliko ukrajinskih regiona, saopštile su jutros lokalne vlasti, dok je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio
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