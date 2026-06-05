SPC: Pojasu Presvete Bogorodice se poklonilo više od 800.000 osoba, sutra ga ispraćamo iz Hrama

Srpska pravoslavna crkva (SPC) saopštila je da se „Časnom pojasu Presvete Bogorodice“ u Hramu Svetog Save u Beogradu, od 21, maja – Spasovdana kada je pronet gradom u litiji, do danas, poklonilo više od 800.000 osoba.

SPC je u saopštenju navela da će pojas biti ispraćen za Manastir Vatoped na Svetoj Gori u subotu, nakon svete liturgije koju će patrijarh Porfirije, uz sasluženje arhijereja, arhimandrita Jefrema sa sveštenomonasima manastira Vatoped i domaćim sveštenstvom, služiti u hramu Svetog Save u 9 časova. Pozvali su građane da se molitvenim učešćem u svetoj litugiji „na najbolji mogući način zahvale Presvetoj Bogomajci Mariji koja je, od Spasovdana do danas, pod svodove