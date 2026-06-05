Spreman novi nemačko-francuski non-pejper za Zapadni Balkan – šta u njemu piše?

Zemlje Zapadnog Balkana i Moldavija trebalo bi da budu više uključene u svakodnevni rad EU kako budu napredovale u domaćim reformama, predviđa novi zajednički predlog Nemačke i Francuske, pripremljen za samit EU i Zapadnog Balkana koji se danas održava u Tivtu, a u koji je N1 imao uvid.

Dokument detaljnije razrađuje ideje koje je prošlog meseca izneo nemački kancelar Fridrih Merc, koji je predložio da se Ukrajini odobri pridruženo članstvo u EU, prenose evropski mediji. „Moramo obezbediti dodatne podsticaje u okviru postepenog procesa integracije zasnovanog na zaslugama i pojednostaviti postojeći proces kako bi bio efikasniji i omogućio bržu i dublju integraciju”, navodi se u francusko-nemačkom non-pejperu. Nova ideja je da se uspostavi skup