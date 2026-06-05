Vučić: Nisam znao za čarter let koji je iz Tivta vraćen u Beograd, molim da se ne zadržavaju državljani Crne Gore na granici…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je čarter let sa pristalicama Srpske naprene stranke (SNS), kojima crnogorska policija nije dozvolila ulazak u zemlju, organizovao neko iz njegovog okruženja ko je želeo da mu boravak u Tivtu bude prijatniji, ali da je to bila „velika politička greška“.

On je nakon dolaska u Tivat, gde se održava Samit EU – Zapadni Balkan, naveo da su ljudi iz njegovog okruženja želeli da mu omoguće „bolje okruženje kom bi se on obradovao“, kao i da je od 87 vraćenih u Srbiju „njih petoro prošlo kroz krivično-pravnu evidenciju, što je manji prosek nego na običnom letu ili u autobusu“. Upitan da imenuje one koji su organizovali sporni let, Vučić je rekao da je to unutarpartijska stvar i da niko nije imao lošu nameru, ali da će on