Italijan odmoran ide po trofej Rolan Garosa: Koboli bez borbe do finala

Dnevnik pre 6 sati
Italijan odmoran ide po trofej Rolan Garosa: Koboli bez borbe do finala

Italijanski teniser Flavio Koboli plasirao se u finale Rolan Garosa, pošto mu je zemljak Mateo Arnaldi zbog bolesti predao polufinalni duel.

Manje od sat vremena pre početka meča Arnaldi je morao da se povuče zbog virusa. Koboli će u nedelju igrati za trofej protiv Aleksandra Zvereva, koji je u prvom polufinalu savladao Čeha Jakuba 3:1 (7:5, 6:2, 3:6, 6:3). Flavio Cobolli. Alexander Zverev. A first Grand Slam title on the line. #RolandGarros pic.twitter.com/STkulD0OBu — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2026
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