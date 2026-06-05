„Orlićima“ dve pobede u dva duela: Dobri testovi za Mundijal u Kataru

Dva meča, dve pobede kadetske reprezentacije Srbije (U17) protiv Rumunije.

Posle 1:0 u prvom meču, druga radost – 2:1 (1:0). Bila su ovo dva dobra testa u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi izabranika selektora Igora Matića, pred ono što ovu generaciju naših igrača očekuje u novembru na Svetskom prvenstvu u Kataru. Srbija je imala veću inicijativu u prvom delu meča i dobru igru krunisala u finišu golom Žarkovića, posle dobrog centrašuta Strike. U nastavku su gosti stigli do izjednačenja, ali u sam smiraj meča, igrao se 88. minut,