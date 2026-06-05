Da li ekonomija tera Putina da okonča rat? Politikolog o otvorenom pismu Zelenskog ruskom lideru

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Da li ekonomija tera Putina da okonča rat? Politikolog o otvorenom pismu Zelenskog ruskom lideru

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreni poziv ruskom lideru Vladimiru Putinu za direktan sastanak i razgovore o okončanju sukoba.

Kremlj je odgovorio da Zelenski može da doputuje u Moskvu u bilo kom trenutku. Kasnije je ruski predsednik na forumu u Sankt Peterburgu rekao da je to pismo bilo na momente i nepristojno. Do razmene poruka došlo je u trenutku kada se pažnja međunarodne zajednice sve više usmerava ka drugim kriznim žarištima, pre svega na Bliski Istok. U otvorenom pismu ruskom predsedniku Volodimir Zelenski kaže da bi bilo pogrešno čekati dok rat u Evropi ponovo ne dođe u središte
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