Fico: Slovačka u potpunosti podržava integraciju Srbije u EU

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da je imao prijateljski i koristan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Tivtu, kao i da Slovačka u potpunosti podržava integraciju Srbije u EU.

On je to napisao na svom Instagram nalogu, uoči početka samita EU - Zapadni Balkan uz objavu fotografije sa predsednikom Srbije sa sastanka. "Na početku samita sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prijateljski i koristan sastanak sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, kao i obično, pre samita EU u Crnoj Gori. Dogovorili smo se i o rasporedu daljih sastanaka. Slovačka Republika u potpunosti podržava integraciju Srbije u EU", napisao je Fico. Vučić je