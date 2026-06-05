Fico: Slovačka u potpunosti podržava integraciju Srbije u EU

Euronews pre 9 sati  |  Autor: Tanjug
Fico: Slovačka u potpunosti podržava integraciju Srbije u EU

Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas da je imao prijateljski i koristan sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Tivtu, kao i da Slovačka u potpunosti podržava integraciju Srbije u EU.

On je to napisao na svom Instagram nalogu, uoči početka samita EU - Zapadni Balkan uz objavu fotografije sa predsednikom Srbije sa sastanka. "Na početku samita sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Prijateljski i koristan sastanak sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, kao i obično, pre samita EU u Crnoj Gori. Dogovorili smo se i o rasporedu daljih sastanaka. Slovačka Republika u potpunosti podržava integraciju Srbije u EU", napisao je Fico. Vučić je
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