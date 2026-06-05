Krunićeva na korak od trofeja na Rolan Garosu

Euronews pre 37 minuta  |  Autor: euronews
Krunićeva na korak od trofeja na Rolan Garosu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena parterka Ana Danilina iz Kazahstana, drugoplasirane na WTA dubl listi, plasirale su se u finale Rolan Garosa u konkurenciji ženskih dublova, pošto su sa 2:0 u setovima (7:5, 6:2) bile bolje od japansko-tajvanske kombinacije Šuko Aojama - En-Šuo Lijang posle jednog časa i 35 minuta igre.

Aleksandra i Ana loše su otvorile meč, pa su već posle pet gemova izgubile brejk i bile u poprililičnom zaostatku pošto su gubile sa 4:1. U nastavku seta zaigravaju značajno agresivnije, vraćaju brejk zaostatka, a potom i potpuno prekoreću set i dobijaju ga sa 7:5. U drugom setu kao da su ispuštene prilike iz prvog seta poremetile Japansko-tajvansku kombinaciju, pa su Krunićeva i Danilina taj set potpuno kontrolisale od početka do kraja i uz dva oduzeta servisa
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