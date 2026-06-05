Srbija doživela težak poraz u Toluki od Meksika

Srbija je u drugom prijateljskom meču junske provere doživela još jedan težak poraz, ovog puta od Meksika (5:1), u susretu koji je ponovo ogolio sve slabosti tima, ali i na kratko pokazao da "orlovi" mogu da odigraju organizovanije nego u prethodnom duelu sa Zelenortskim Ostrvima.

Ipak, to je trajalo samo u prvih 15 minuta igre sve ostalo je bilo u znaku domaćina koji je diktirao tempo i na kraju rutinski slomio otpor Srbije. Od samog starta bilo je jasno da će Meksiko, pred svojim navijačima i u atmosferi koja je mirisala na Mundijal, krenuti agresivno i sa visokim intenzitetom. Filip Stanković je već u ranoj fazi morao da spašava Srbiju, jer je neuigrana i nesigurna odbrana konstantno pucala pod pritiskom. U prvih desetak minuta upisao je