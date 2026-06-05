Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog da je opljačkao pet marketa

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana B.A. (40), osumnjičenom da je opljačkao pet marketa.

Pritvor je predložen da osumnjičeni ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, saopšteno je iz tog tužilaštva. Osumnjičeni na saslušanju u tužilaštvu nije želeo da iznosi odbranu. On je osumnjičen da je od 8. juna 2024. do 16. januara ove godine u maloprodanim objekatima lanaca supermarket izvršio pet krivičnih dela razbojništva.