U saobraćajnoj nezgodi u Ruzveltovoj ulici povređeni tinejdžer i muškarac

Euronews pre 40 minuta  |  Autor: Tanjug
U saobraćajnoj nezgodi u Ruzveltovoj ulici povređeni tinejdžer i muškarac

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, u sudaru motocikla sa automobilom tokom protekle noći teško je povređen tinejdžer (16) a lakše je povređen 46-godišnji muškarac, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.

Iz Hitne pomoći je rečeno da se saobraćajna nezgoda dogodila u 23.00 sata, posle čega je tinejdžer prevezen u Dečju bolnicu u Tiršovoj, dok je 46-godišnji muškarac prevezen u Urgentni centar. Tokom noći Hitna pomoć je imala 110 intervencija, od kojih je 19 bilo na javnom mestu. Na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog tuča i alkoholisanih osoba, dok su građani najčešće zvali zbog bola u grudima, povišenog krvnog pritiska i psihičkih problema.
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