Uživo kriza na Bliskom istoku Tramp: Nije nam potreban sporazum sa Iranom da bismo dobili obogaćeni uranijum

Pripadnik Vojske Srbije, stariji vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je juče od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN.

Njegova smrt dolazi u trenutku nastavka sukoba u Libanu, gde su najmanje tri osobe poginule, a više ih je ranjeno u današnjem izraelskom napadu na grad Somor u dolini Beka, uprkos sporazumu o primirju između Izraela i Libana. Ključni događaji: Gutereš osudio ubistvo srpskog mirovnjaka: Ovi napadi moraju prestati Garibabadi: Iran planira uvođenje naknada za usluge u Ormuskom moreuzu Tajms of Izrael: Netanjahu ministru odbrane "preoteo" vojnog sekretara Hezbolah: Sve