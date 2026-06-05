Uživo: Rat u Ukrajini - Putin: Besmislica je da ćemo napasti NATO, Rusija spremna za mir sa Ukrajinom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Uživo: Rat u Ukrajini - Putin: Besmislica je da ćemo napasti NATO, Rusija spremna za mir sa Ukrajinom

Rat u Ukrajini ušao je u novu fazu diplomatskih nadmudrivanja, nakon što je predsednik Volodimir Zelenski uputio otvoreni poziv ruskom lideru Vladimiru Putinu za direktan sastanak i razgovore o okončanju sukoba.

U pismu objavljenom na sajtu ukrajinskog predsedništva, Zelenski je poručio da je "dosta rata" i da je vreme za pravedan i održiv mir koji bi sprečio novo izbijanje sukoba. Kao moguće lokacije za sastanak naveo je Švajcarsku, Tursku ili neku od zemalja arapskog sveta, isključivši mogućnost pregovora u Kijevu ili Moskvi. Sa druge strane, Kremlj je brzo odgovorio, a portparol Dmitrij Peskov poručio je da Zelenski može da doputuje u Moskvu "u bilo kom trenutku"
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