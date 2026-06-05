Roditeljima niških osnovaca ponovo po 20.000 dinara: Grad za pomoć đacima izdvojio 400 miliona

Predviđeno je da svaki učenik javne osnovne škole dobije po 20.000 dinara, tako što će sredstva biti uplaćena na tekuće račune roditelja, hranitelja ili staratelja. „Presrećan sam što našim Nišlijama možemo da pomognemo i ove godine.

Znam da je to mnogo značilo lane, kada su roditelji tim novcem, osim knjiga, mališanima kupovali i obuću i odeću, jer neka deca nasleđuju deo udžbenika. Silno se trudimo da maksimalno ubrzamo čitav proces a isplatu možemo da obavimo od 1. do 15. avgusta”, kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović koji dodaje da je za te namene kao i minule godine opredeljeno oko 400 miliona dinara. Škole će u narednom periodu dostaviti spiskove učenika, nakon čega će se, prema