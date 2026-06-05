Hitna u Kragujevcu i u četvrtak imala mnogo intervencija na javnom mestu

U prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su 27 terena (27 tokom dana).

U ambulanti je obavljeno 52 pregleda odraslih osoba (tokom dana 18, tokom noći 34 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 11. Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmom. A tokom noći pretežno su se javljali pacijenti zbog karcinoma, povišenog krvnog pristiska i povreda.