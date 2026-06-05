Vučić iz Tivta: Srbija je na putu ka EU, očekujemo važan napredak posle razgovora sa evropskim liderima

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
Vučić iz Tivta: Srbija je na putu ka EU, očekujemo važan napredak posle razgovora sa evropskim liderima

Vučić je nakon sastanaka sa najvišim evropskim zvaničnicima rekao da očekuje napredak Srbije u procesu evropskih integracija i ocenio da je samit u Tivtu jedan od najznačajnijih skupova tog tipa u poslednje vreme. „Na našem smo putu ka Evropskoj uniji.

To je naš strateški cilj“, poručio je Vučić odgovarajući na pitanja stranih medija. Predsednik Srbije naveo je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom i kancelarom Nemačke Fridrihom Mercom. Govoreći o evropskim integracijama, Vučić je istakao da Srbija nastavlja sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava,
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