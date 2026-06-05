Ma, bravo! Aleksandra Krunić i Ana Danilna u finalu Rolan Garosa!

Aleksandra Krunić i Ana Danilina zakazale borbu za trofej na Rolan Garosu! Aleksandra Krunić nastavila je fantastičnu sezonu i plasirala se u svoje treće Grend slem finale u karijeri, zajedno sa partnerkom iz Kazahstana, Anom Danilinom.

Srpsko-kazahstanski dubl u nedelju će imati novu šansu da dođe do velikog trofeja, nakon što su prošle godine već igrale finale u Parizu. U polufinalu su bile bolje od japansko-kineske kombinacije Šuko Aojama / En Šuo Lijang, i to u dva seta – 2:0 (7:5, 6:2). Meč nije krenuo idealno za Krunićevu i Danilinu – već u prvom servis gemu doživele su brejk, ali su brzo pronašle ritam i uspele da ga vrate sredinom seta. Od tog momenta, slika na terenu se potpuno promenila.