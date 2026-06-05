Apelacioni sud u Prištini potvrdio pritvor za sedmoro srpskih direktora

Apelacioni sud u Prištini odbio je danas žalbe advokata i potvrdio pritvor za sedmoro uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice, saopštio je advokat Predrag Miljković.

Foto: Insajder/ Stefan Goranović Osnovni sud u Prištini odredio im je 21. maja pritvor do 30 dana, a privedeni su dva dana ranije, jer su navodno počinili krivično delo „kršenje slobodnog opredeljenja birača“. Iz tužilaštva u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Zbog protivpravnog hapšenja sedmoro direktora, radnici obrazovnih i