Danas toplo i do 30 stepeni, u toku noći naoblačenje i kiša

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predlima na jugu i istoku malo do umereno oblačno dok se posle podne očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Teodora Vasiljević Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Jutarnja temperatura će se kretati od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 30. U Beogradu će biti pretežno sunčano, a posle podne postepeno povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo vreme. Duvače slab i umeren vetar, jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 16, a najviša dnevna oko 29