Danas toplo i do 30 stepeni, u toku noći naoblačenje i kiša

Insajder pre 5 sati  |  Beta
Danas toplo i do 30 stepeni, u toku noći naoblačenje i kiša

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predlima na jugu i istoku malo do umereno oblačno dok se posle podne očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Teodora Vasiljević Duvaće slab i umeren, jugoistočni vetar, krajem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u pojačanju. Jutarnja temperatura će se kretati od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 30. U Beogradu će biti pretežno sunčano, a posle podne postepeno povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo vreme. Duvače slab i umeren vetar, jugoistočni. Jutarnja temperatura će se kretati od 14 do 16, a najviša dnevna oko 29
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za subotu, 6. juna: Sutra promenljivo oblačno, ponegde kiša

Vremenska prognoza za subotu, 6. juna: Sutra promenljivo oblačno, ponegde kiša

Serbian News Media pre 4 minuta
Stiže nagli obrt! RHMZ izdao detaljnu prognozu za narednih 7 dana, evo kada će se sve zabeleti od pljuskova!

Stiže nagli obrt! RHMZ izdao detaljnu prognozu za narednih 7 dana, evo kada će se sve zabeleti od pljuskova!

Telegraf pre 1 sat
Vreme danas: Pre podne pretežno sunčano, popodne postepeno naoblačenje

Vreme danas: Pre podne pretežno sunčano, popodne postepeno naoblačenje

Nedeljnik pre 3 sata
Vremenska prognoza za petak, 5. jun: Pre podne pretežno sunčano, popodne postepeno naoblačenje

Vremenska prognoza za petak, 5. jun: Pre podne pretežno sunčano, popodne postepeno naoblačenje

Serbian News Media pre 4 sati
RHMZ najavio pljuskove za vikend, samo jedan kraj ostaje "pošteđen"

RHMZ najavio pljuskove za vikend, samo jedan kraj ostaje "pošteđen"

Nova pre 4 sati
Stiže preokret vremena: Posle letnjih 30 stepeni, pljuskovi i grmljavina zahvatiće Srbiju

Stiže preokret vremena: Posle letnjih 30 stepeni, pljuskovi i grmljavina zahvatiće Srbiju

IndeksOnline pre 6 sati
Danas sunčano i toplo, uveče moguće osveženje uz kišu i pljuskove

Danas sunčano i toplo, uveče moguće osveženje uz kišu i pljuskove

Glas Zaječara pre 5 sati
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Selimiru Raduloviću uručena Nagrada za moderni umetnički senzibilitet Fonda „Todor Manojlović“ Nagrada za moderni umetnički…

Selimiru Raduloviću uručena Nagrada za moderni umetnički senzibilitet Fonda „Todor Manojlović“ Nagrada za moderni umetnički senzibilitet

Volim Zrenjanin pre 14 minuta
Vremenska prognoza za subotu, 6. juna: Sutra promenljivo oblačno, ponegde kiša

Vremenska prognoza za subotu, 6. juna: Sutra promenljivo oblačno, ponegde kiša

Serbian News Media pre 4 minuta
Inđija: Solarna elektrana u Vodovodu ponovo u planu javnih nabavki

Inđija: Solarna elektrana u Vodovodu ponovo u planu javnih nabavki

In medija pre 9 minuta
Početak nove sezone na otvorenom bazenu SPENS-a

Početak nove sezone na otvorenom bazenu SPENS-a

RTV pre 19 minuta
MAPA: IZRAZ otkrio – na snazi 11 zabrana korišćenja vode, a javnost nije obaveštena

MAPA: IZRAZ otkrio – na snazi 11 zabrana korišćenja vode, a javnost nije obaveštena

Zrenjaninski pre 1 sat