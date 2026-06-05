Gradonačelnik i predsednik Skupštine opštine Severne Mitrovice optuženi za vandalizam

Advokat predsednika Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivana Zaporošca, Predrag Miljković, potvrdio je za Kosovo onlajn da Osnovno tužilaštvo u Severnoj Mitrovici njegovog klijenta, kao i gradonačelnika Severne Mitrovice Milana Radojevića, tereti za vandalizam, što predstavlja prekršaj, a ne krivično delo.

Kandidat za Gradonačelnika Severne Mitrovice Milan Radojević i potpredsednik Srpske liste Igor Simić, foto: Insajder/Stefan Goranović Radojević i Zaporožac su pušteni nakon sat vremena provedenih na saslušanju u policijskoj stanici. Opštinska inspekcija Severne Mitrovice izašla je danas oko 10 časova na lokaciju na kojoj se nalazi znak „Volim Mitrovicu“ s namerom da ga ukloni, a Kosovska policija privela je tada Radojevića i Zaporošca. Radojević je istakao da je