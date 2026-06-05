Hitna pomoć: Dva tinejdžera teško povređena u sudaru motocikla i automobila u Beogradu

Dva tinejdžera su teško, a muškarac (46) lakše povređeni u sudaru motocikla i automobila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, rečeno je danas Radio-televiziji Srbije iz službe Hitne pomoći.

Foto: Srđan Ilić Doktor Goran Milosavljević rekao je da se saobraćajna nesreća dogodila oko 23 sata, posle čega su šesnaestogodišnjaci prevezeni u Dečju bolnicu u Tiršovoj, dok je muškarac prevezen u Urgentni centar. Tokom noći Hitna pomoć je imala 109 intervencija, od kojih je 19 bilo na javnom mestu. Na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog tuča i alkoholisanih osoba, dok su građani najčešće zvali zbog bola u grudima, povišenog krvnog pritiska i