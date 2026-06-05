Hitna pomoć: Dva tinejdžera teško povređena u sudaru motocikla i automobila u Beogradu

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Hitna pomoć: Dva tinejdžera teško povređena u sudaru motocikla i automobila u Beogradu

Dva tinejdžera su teško, a muškarac (46) lakše povređeni u sudaru motocikla i automobila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, rečeno je danas Radio-televiziji Srbije iz službe Hitne pomoći.

Foto: Srđan Ilić Doktor Goran Milosavljević rekao je da se saobraćajna nesreća dogodila oko 23 sata, posle čega su šesnaestogodišnjaci prevezeni u Dečju bolnicu u Tiršovoj, dok je muškarac prevezen u Urgentni centar. Tokom noći Hitna pomoć je imala 109 intervencija, od kojih je 19 bilo na javnom mestu. Na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog tuča i alkoholisanih osoba, dok su građani najčešće zvali zbog bola u grudima, povišenog krvnog pritiska i
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Požar u centru Beograda, vatrogasci na licu mesta

Požar u centru Beograda, vatrogasci na licu mesta

NIN pre 4 minuta
Požar u centru Beograda

Požar u centru Beograda

Sputnik pre 4 minuta
Požar u centru Beograda, vatrogasci na licu mesta

Požar u centru Beograda, vatrogasci na licu mesta

B92 pre 4 minuta
Hitna pomoć: Dve osobe povređene u sudaru motocikla i automobila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu

Hitna pomoć: Dve osobe povređene u sudaru motocikla i automobila u Ruzveltovoj ulici u Beogradu

Serbian News Media pre 1 sat
Hitna pomoć: Dve osobe povređene u sudaru motocikla i automobila u Ruzveltovoj ulici

Hitna pomoć: Dve osobe povređene u sudaru motocikla i automobila u Ruzveltovoj ulici

N1 Info pre 3 sata
Hitna pomoć u Kragujevcu intervenisala 41 put za jedan dan: Najviše poziva zbog pritiska i astme

Hitna pomoć u Kragujevcu intervenisala 41 put za jedan dan: Najviše poziva zbog pritiska i astme

iKragujevac pre 3 sata
Hitna pomoć intervenisala na terenu 12 puta u protekla 24 sata

Hitna pomoć intervenisala na terenu 12 puta u protekla 24 sata

Šabačke novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Insajdersaobraćajna nesreća

Beograd, najnovije vesti »

Požar u centru Beograda, vatrogasci na licu mesta

Požar u centru Beograda, vatrogasci na licu mesta

NIN pre 4 minuta
Požar u centru Beograda, vatrogasci na licu mesta

Požar u centru Beograda, vatrogasci na licu mesta

B92 pre 4 minuta
Hitna pomoć: Dva tinejdžera teško povređena u sudaru motocikla i automobila u Beogradu

Hitna pomoć: Dva tinejdžera teško povređena u sudaru motocikla i automobila u Beogradu

Insajder pre 1 sat
Dva požara u Beogradu za jedan dan: Vatrogasci otkrili šta je ključno za preživljavanje u ovakvim situacijama - ovo građani…

Dva požara u Beogradu za jedan dan: Vatrogasci otkrili šta je ključno za preživljavanje u ovakvim situacijama - ovo građani moraju da znaju

Kurir pre 49 minuta
U Skadarliji planirano 40 novih stanova

U Skadarliji planirano 40 novih stanova

Politika pre 1 sat