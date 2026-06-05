Predstavnički dom Kongresa SAD usvojio zakon o podršci Ukrajini

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Predstavnički dom Kongresa SAD usvojio zakon o podršci Ukrajini

Predstavnički dom američkog Kongresa usvojio je zakon koji ima za cilj podršku Ukrajini i sankcionisanje ključnih sektora ruske ekonomije, preneli su tamošnji mediji.

Foto: AP Photo/Jose Luis Magana, File "Svi želimo da se ovaj rat završi. Pitanje je kako. Da li ćemo napustiti Ukrajinu i prisiliti je da prihvati katastrofalan sporazum? Na to računa (ruski predsednik) Vladimir Putin. Ili će Predstavnički dom poštovati obaveze preuzete od početka ovog sukoba", rekao je kasno sinoć demokratski predstavnik Gregori Miks, koji je predložio zakon. Zakon, koji je odoleo prigovorima republikanaca, ima za cilj da učvrsti milijardu
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Makron: Evropa je zainteresovana za dijalog s Rusijom po pitanju bezbednosti i dobrosusedstva

Makron: Evropa je zainteresovana za dijalog s Rusijom po pitanju bezbednosti i dobrosusedstva

Sputnik pre 26 minuta
Peskov otkrio kakve su šanse za susret Putina i Trampa

Peskov otkrio kakve su šanse za susret Putina i Trampa

Sputnik pre 1 sat
Putin o ratu u Ukrajini, upotrebi "Orešnika" i pregovorima: Otkrio šta bi rekao Zelenskom kada bi se videli da potpišu primirje…

Putin o ratu u Ukrajini, upotrebi "Orešnika" i pregovorima: Otkrio šta bi rekao Zelenskom kada bi se videli da potpišu primirje

Blic pre 1 sat
Predstavnički dom Kongresa SAD usvojio zakon o podršci Ukrajini

Predstavnički dom Kongresa SAD usvojio zakon o podršci Ukrajini

NIN pre 1 sat
Tramp: Bilo bi sjajno kada bi se Zelenski i Putin sastali

Tramp: Bilo bi sjajno kada bi se Zelenski i Putin sastali

NIN pre 2 sata
Putin: Besmislica je da ćemo napasti NATO, Rusija spremna za mir sa Ukrajinom

Putin: Besmislica je da ćemo napasti NATO, Rusija spremna za mir sa Ukrajinom

NIN pre 2 sata
Putin na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu! Odgovarao je na pitanja stranih novinara: "Glasine o mojoj smrti su uveliko…

Putin na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu! Odgovarao je na pitanja stranih novinara: "Glasine o mojoj smrti su uveliko preuveličane" (foto/video)

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaPredstavnički domLuis

Svet, najnovije vesti »

(VIDEO) Dron eksplodirao u rumunskoj luci, blizu agencije za bezbednost na moru

(VIDEO) Dron eksplodirao u rumunskoj luci, blizu agencije za bezbednost na moru

N1 Info pre 42 minuta
„Deža vi za Kušnera na Balkanu“: Masovni protesti u Albaniji zbog Trampovog zeta i projekta koji mu prvo nije uspeo u Srbiji…

„Deža vi za Kušnera na Balkanu“: Masovni protesti u Albaniji zbog Trampovog zeta i projekta koji mu prvo nije uspeo u Srbiji

Nedeljnik pre 36 minuta
Ministarstvo odbrane Rumunije: Pomorski dron eksplodirao u luci Konstanca

Ministarstvo odbrane Rumunije: Pomorski dron eksplodirao u luci Konstanca

Nedeljnik pre 31 minuta
Kremlj: Putin je obavešten o pismu Zelenskog

Kremlj: Putin je obavešten o pismu Zelenskog

Sputnik pre 41 minuta
Mekalister: Zajednička inicijativa Francuske i Nemačke o novom zamahu za proširenje - važan signal

Mekalister: Zajednička inicijativa Francuske i Nemačke o novom zamahu za proširenje - važan signal

N1 Info pre 41 minuta