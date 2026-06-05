Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu: Fond der Lajen pozvala region da iskoristi zamah za proširenje Unije

Insajder pre 24 sata  |  Agencije
Samit EU-Zapadni Balkan u Tivtu: Fond der Lajen pozvala region da iskoristi zamah za proširenje Unije

Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana okupili su se u Tivtu na samitu čije će glavne teme biti proširenje, postepena integracija regiona u EU, bezbednost, stabilnost i otpornost. Evropski savet je saopštio da će samit biti "prilika za EU da ponovi svoju punu i nedvosmislenu posvećenost perspektivi članstva Zapadnog Balkana u EU". Domaćin samita čija je tema "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana" biće predsednik Crne Gore Jakov Milatović, a samitom će kopredsedavati predsednik

Lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana okupili su se u Tivtu na samitu čije će glavne teme biti proširenje. FOTO TANJUG/ KABINET PREDSEDNIKA CRNE GORE/ MARKO KRANJC *Samit u Tivtu fokusira se na proširenje EU *Debata o postepenoj integraciji tržišta i implementaciji Plana rasta za Zapadni Balkan *Razmatra se bezbednosna otpornost i usklađivanje spoljne politike država Zapadnog Balkana Merc: Srbiji je otvoren put u EU, ali mora odlučiti gde stoji Nemački kancelar
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