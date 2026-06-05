Skupštinski odbor usvojio izveštaje o radu BIA i o stanju bezbednosti u Republici Srbiji

Insajder pre 40 minuta  |  Tanjug
Skupštinski odbor usvojio izveštaje o radu BIA i o stanju bezbednosti u Republici Srbiji

U Narodnoj Skupštini održana je 14. sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti na kojoj su, većinom glasova, usvojeni Izveštaji o radu Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i Izveštaji o stanju bezbednosti u Republici Srbiji.

foto: Srđan Ilić Na sednici, koja je bila zatvorena za javnost, izveštaje je predstavio direktor BIA Vladimir Orlić, u kojima su obuhvaćene sve najznačajnije aktivnosti u izveštajnom periodu, zaključno sa 31. martom 2026. godine, a koje na sveobuhvatan način odslikavaju rad i omogućavaju potpuno sagledavanje realizovanih aktivnosti i zadataka iz nadležnosti BIA. "Pripadnici službe uspešno su zaštitili bezbednost Republike Srbije, efikasnim prikupljanjem svih
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