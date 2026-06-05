Vladimir Vujasinović novi selektor vaterpolo reprezentacije Srbije

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Vladimir Vujasinović novi selektor vaterpolo reprezentacije Srbije

Kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo savez. On je nasledio Uroša Stevanovića koji je podneo ostavku. Jedan od najistaknutijih igrača u istoriji srpskog i svetskog vaterpola iza sebe ima bogatu kako igračku, tako i trenersku karijeru.

Vaterpolo, ilustracija Foto: CHUTTERSNAP/Unsplash Vujasinović je bio kapiten reprezentacije i jedan od nosilaca generacije koja je godinama osvajala brojne medalje na najvećim takmičenjima i koja je, nakon perioda embarga i sankcija devedesetih, krenula da krči i trasira put srpskom vaterpolu ka svim velikim uspesima i samom svetskom vrhu. Ona je ostala upisana zlatnim slovima u istoriji najtrofejnijeg srpskog ekipnog sporta. Kao igrač nastupao je za Primorje,
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