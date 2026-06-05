Preuzmite raspored svih utakmica Mundijala

Južne vesti pre 2 sata
Preuzmite raspored svih utakmica Mundijala

BBC Želite da znate tačno vreme i mesto odigravanja, kako biste ispratili svaki meč Svetskog prvenstva u fudbalu? Možete da preuzmete zidni raspored svih utakmica Mundijala, koji će vam to olakšati.

OVDE PREUZMITE CEO RASPORED. Možete da ga štampate i popunjavate rezultate svih mečeva kako turnir odmiče, a i da uporedite prognoze sa prijateljima i članovima porodice sa rezultatima. Zidni raspored je najbolji prijatelj ljubitelja fudbala tokom svetskih prvenstava, bez obzira na to da li prate svaki meč ili samo omiljenu reprezentaciju. Mundijal počinje 11. juna, a finale je zakazano za 19. jul. Utakmice će se igrati u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i
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