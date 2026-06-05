Bivši premijer Izraela: Netanjahu će pokušati da ukrade sledeće izbore

Kurir pre 57 minuta  |  Agencije
Bivši premijer Izraela: Netanjahu će pokušati da ukrade sledeće izbore

Bivši izraelski premijer Ehud Olmert upozorio je da bi premijer Benjamin Netanjahu i njegovi saveznici mogli pokušati da manipulišu sledećim opštim izborima, zasnivajući svoje optužbe na onome što tvrdi da je bilo zastrašivanje i prisila tokom glasanja u Knesetu za izbor novog generalnog revizora.

Upozorenje je usledilo dan nakon što je Majkl Rabelo, advokat porodice Netanjahu, izabran u Kneset. Rabelo, koga je podržala vladajuća koalicija, tesno je pobedio penzionisanog sudiju Vrhovnog suda Josefa Elrona, kandidata opozicije, usred upozorenja o potencijalnom sukobu interesa. Opozicija je tvrdila da je glasanje bilo obeleženo nepravilnostima, uključujući pretnje poslanicima da ne podrže kandidata opozicije. Upozorenje o izbornoj krađi „Ono što se dogodilo
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