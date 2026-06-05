"Došao je doktor, dao mi nešto..." Italijan objasnio odluku o šokantnom povlačenju sa Rolan Garosa

"Gde da počnem, teško je biti ovde, nisam ovo želeo da radim, ali prošle noći sam počeo da se osećam jako loše.

Stomak mi je bio loše za večerom juče, onda sam se probudio usred noći i povraćao. Probao sam da spavam, pa sam oko 6-7 opet povraćao i bilo je baš loše. Došao je doktor, dao mi je nešto, nadao sam se da sam nešto loše pojeo, ali nije to...“, rekao je vidno razočarani Arnaldi i dodao: „Čim bih nešto stavio u usta, morao bih odmah do toaleta. Teško je ovo podneti... S obzirom na to koliko sam vremena proveo na terenu, dobro sam se osećao. Nikom ne biste poželeli da