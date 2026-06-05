Gužve već od zore! Na Batrovcima višesatno čekanje, AMSS upozorava - putevi će danas biti puni

Kurir pre 1 sat
Gužve već od zore! Na Batrovcima višesatno čekanje, AMSS upozorava - putevi će danas biti puni

Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se danas na putevima širom Srbije zbog završetka radne nedelje i prvog vikenda u junu, upozorava Auto-moto savez Srbije ( AMSS).

Lepo vreme i početak vikenda izmamiće veliki broj vozača ka turističkim destinacijama, izletištima i vikend-naseljima. Kako navode iz AMSS-a, uslovi za vožnju su povoljni, kolovozi su prohodni, a na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja. Prema podacima Uprave granične policije od 5.15 časova, teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci čekaju četiri sata na izlazu iz zemlje. Na prelazu Šid zadržavanje za kamione iznosi dva sata, dok se na Sremskoj
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