Igrao sam za Hrvatsku, a porodica u uniformi u Krajini: Ko je novi selektor vaterpolo reprezentacije Srbije - biografija Vladimira Vujasinovića

Kurir pre 1 sat
Igrao sam za Hrvatsku, a porodica u uniformi u Krajini: Ko je novi selektor vaterpolo reprezentacije Srbije - biografija…

Novi selektor reprezentacije Srbije, Vladimir Vujasinović ima iza sebe blistavu karijeru u bazenu.

Legenda srpskog i svetskog vaterpola ispisla je zlatne stranice istorije ovog sporta. Vujasinović je rođen 14. avgusta 1973. godine u Rijeci. Karijeru je počeo u Primorju, a zatim je nastupao za Partizan, Barselonu, Crvenu zvezdu, Romu i Pro Reko. Kao trener predvodio je Partizan, Pro Reko i Novi Beograd. Predvodnik jedne od najvećih generacija u istoriji srpskog vaterpola (pa i sporta) bio je Vladimir Vujasinović, ali da li ste znali da je kapiten Srbije na
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