Muzički spektakl u Beogradu: Učenici muzičkih škola izvode najlepše srpske pesme u Narodnom muzeju

Učenici deset muzičkih škola održaće sutra koncert tradicionalne srpske i starogradske muzike i srpskog tradicionalnog pevanja u Narodnom muzeju u Beogradu.

Kako je saopšteno iz ministarstva prosvete, u 19 časova više od 70 učenika izvešće poznate tradicionalne pesme i kompozicije kao što su "U tom Somboru", "Svilen konac", "Tri livade", "Ugrijaše dani vrući", "Stani, stani, Ibar vodo" i druge. Koncert srpske muzike organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i poslednji je koji se održava u ovoj školskoj godini. U cilju širenja muzičke kulture u Republici Srbiji, veće vidljivosti talentovanih učenika i