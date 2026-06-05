Muzički spektakl u Beogradu: Učenici muzičkih škola izvode najlepše srpske pesme u Narodnom muzeju

Kurir pre 23 minuta
Muzički spektakl u Beogradu: Učenici muzičkih škola izvode najlepše srpske pesme u Narodnom muzeju

Učenici deset muzičkih škola održaće sutra koncert tradicionalne srpske i starogradske muzike i srpskog tradicionalnog pevanja u Narodnom muzeju u Beogradu.

Kako je saopšteno iz ministarstva prosvete, u 19 časova više od 70 učenika izvešće poznate tradicionalne pesme i kompozicije kao što su "U tom Somboru", "Svilen konac", "Tri livade", "Ugrijaše dani vrući", "Stani, stani, Ibar vodo" i druge. Koncert srpske muzike organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i poslednji je koji se održava u ovoj školskoj godini. U cilju širenja muzičke kulture u Republici Srbiji, veće vidljivosti talentovanih učenika i
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Od dinastija do svetske umetnosti: Istorijski i Narodni muzej Srbije otvaraju vrata za Međunarodni dan muzeja

Od dinastija do svetske umetnosti: Istorijski i Narodni muzej Srbije otvaraju vrata za Međunarodni dan muzeja

RTS pre 20 dana
„Dani Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Save” u Beogradu

„Dani Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Save” u Beogradu

Politika 25.04.2026
Crkveno pevanje đaka Muzičke škole „Dr Miloje Milojević“ iz Kragujevca jedino takvo u Srbiji

Crkveno pevanje đaka Muzičke škole „Dr Miloje Milojević“ iz Kragujevca jedino takvo u Srbiji

RTK 16.04.2026
Stanković: Nastavljamo promociju muzičkih škola i nadarenih učenika

Stanković: Nastavljamo promociju muzičkih škola i nadarenih učenika

Blic 16.04.2026
Stanković: Srbija neguje muzičke talente, 24. aprila koncert đaka muzičkih škola sa KiM

Stanković: Srbija neguje muzičke talente, 24. aprila koncert đaka muzičkih škola sa KiM

Euronews 16.04.2026
Vaskršnji koncert u kripti crkve Svetog Marka uvod u predstojeći nastup đaka muzičkih škola sa KiM

Vaskršnji koncert u kripti crkve Svetog Marka uvod u predstojeći nastup đaka muzičkih škola sa KiM

Politika 16.04.2026
Stanković: Nastavljamo promociju muzičkih škola i nadarenih učenika

Stanković: Nastavljamo promociju muzičkih škola i nadarenih učenika

Telegraf 16.04.2026

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosveteSomborNarodni muzejmuzika

Beograd, najnovije vesti »

Muzički spektakl u Beogradu: Učenici muzičkih škola izvode najlepše srpske pesme u Narodnom muzeju

Muzički spektakl u Beogradu: Učenici muzičkih škola izvode najlepše srpske pesme u Narodnom muzeju

Kurir pre 23 minuta
(Foto, video) Teška nesreća kod Vukovog spomenika! Srča i delovi vozila svuda po putu, motor na kolovozu

(Foto, video) Teška nesreća kod Vukovog spomenika! Srča i delovi vozila svuda po putu, motor na kolovozu

Blic pre 1 dan
Zbog ovoga su se posvađale dve grupe vernika ispred Hrama: Evo kako je došlo do sukoba, otkrivamo detalje

Zbog ovoga su se posvađale dve grupe vernika ispred Hrama: Evo kako je došlo do sukoba, otkrivamo detalje

Telegraf pre 1 dan
Autobus udario u ogradu na Brankovom mostu: Drama pre ponoći, policija blokirala saobraćaj ka centru

Autobus udario u ogradu na Brankovom mostu: Drama pre ponoći, policija blokirala saobraćaj ka centru

Telegraf pre 1 dan
Haos u redu za celivanje Pojasa Presvete Bogorodice: Policija hitno intervenisala ispred Hrama Svetog Save

Haos u redu za celivanje Pojasa Presvete Bogorodice: Policija hitno intervenisala ispred Hrama Svetog Save

Telegraf pre 1 dan