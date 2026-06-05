Naša glumica na dan kad je umro njen otac satima čekala u redu da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice

Glumica Dragana Mićalović, sestra Slobode Mićalović, došla je u Hram Svetog Save kako bi se poklonila Pojasu Presvete Bogorodice, jednoj od najpoštovanijih hrišćanskih relikvija.

Među brojnim vernicima koji danima dolaze u najveći pravoslavni hram u Beogradu, Dragana je strpljivo čekala svoj red da celiva Časni pojas. Iako je reč o trenutku koji je za mnoge duboko ličan i emotivan, glumica nije objavljivala fotografije iz svetinje na Instagramu. Pogledajte u galeriji paparaco fotografije iz Hrama: Dragana Mićalović je u Hram Svetog Save stigla pretposlednjeg dana kada su vernici imali priliku da se poklone ovoj velikoj relikviji. Kao i svi