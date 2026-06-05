"Nema opasnosti za posadu": Drama u Međunarodnoj svemirskoj stanici zbog curenja kiseonika: prvo je zapečaćeno, radi se na zatvaranju drugog! (video)

Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj staniciamerička svemirska agencija NASA je naredila da se sklone u svoje svemirske letelice i pripreme za potencijalnu evakuaciju u petak, dok ruska posada pokušava da popravi sve ozbiljnije curenje vazduha u svom delu orbitalne laboratorije, saopštila je NASA, a prenosi Rojters.

Astronauti do sada nikada nisu morali da se evakuišu iz MSS. Naređenja "bezbedno nebo" su retka na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Međutim, delovi svemirskog otpada koji rizikuju da se sudare sa stanicom i manje promene u brzini curenja vazduha pokrenuli su ovaj proces poslednjih godina. U 27-godišnjoj istoriji stanice, astronauti nikada nisu morali da evakuišu MSS. Roskosmos kaže da nema rizika za posadu U saopštenju ruske državne svemirske korporacije Roskosmos,