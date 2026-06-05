"Nema preduslova" Stejt department: SAD ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom

Kurir pre 4 sati
"Nema preduslova" Stejt department: SAD ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom

Sjedinjene Američke Države saopštile su da ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom "bez preduslova", uz istovremenu posvećenost cilju potpune denuklearizacije te zemlje, izjavio je danas portparol Stejt departmenta. "Sjedinjene Američke Države ostaju otvorene za dijalog sa Severnom Korejom bez preduslova.

SAD ostaju posvećene potpunoj denuklearizaciji Severne Koreje", rekao je on u odgovoru za južnokorejsku agenciju Jonhap. Izjava je usledila nakon što su severnokorejski državni mediji preneli da je lider te zemlje Kim Džong Un posetio novo postrojenje za proizvodnju nuklearnog materijala i najavio "ekspanzivno jačanje" nuklearnog arsenala.
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