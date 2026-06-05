Putin na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu! Odgovarao je na pitanja stranih novinara: "Glasine o mojoj smrti su uveliko preuveličane" (foto/video)
Kurir pre 22 minuta | RT/Beta/Preneo: V.M.)
Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa direktorima međunarodnih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.
Među učesnicima su bili predstavnici kineskih, beloruskih, nemačkih, francuskih, španskih i iranskih državnih medija, kao i agencija Rojters i AP. Opsežna sesija pitanja i odgovora trajala je nešto više od dva sata i obuhvatila širok spektar tema, uključujući rusku unutrašnju i spoljnu politiku, sukob u Ukrajini i moguće puteve ka obnovi odnosa sa Evropom. Na pitanje da li Rusija može da izdrži ekonomski pritisak izazvan sukobom u Ukrajini i zapadnim sankcijama,