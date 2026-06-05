Rusija i Ukrajina razmenile zarobljenike: Moskva i Kijev vratili po 185 boraca

Kurir pre 3 minuta  |  RIA Novosti
Rusija i Ukrajina razmenile zarobljenike: Moskva i Kijev vratili po 185 boraca

Rusija je vratila 185 ratnih zarobljenika sa teritorije pod kontrolom režima u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. „U zamenu, prebačeno je 185 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga“, izvestili su.

Trenutno se nalaze u Belorusiji, gde sa njima radi ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova. Pošto im se pruži psihološka i medicinska pomoć, vojnici će biti prevezeni u Rusiju. Dalje će se lečiti i rehabilitovati u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane. Ujedinjeni Arapski Emirati su pružili humanitarne posredničke napore tokom razmene. Prethodna razmena zarobljenika održana je 15. maja po formuli 205 za 205. Kurir.rs/ RIA Novosti
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