Rusija je vratila 185 ratnih zarobljenika sa teritorije pod kontrolom režima u Kijevu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. „U zamenu, prebačeno je 185 ratnih zarobljenika ukrajinskih oružanih snaga“, izvestili su.

Trenutno se nalaze u Belorusiji, gde sa njima radi ruska komesarka za ljudska prava Jana Lantratova. Pošto im se pruži psihološka i medicinska pomoć, vojnici će biti prevezeni u Rusiju. Dalje će se lečiti i rehabilitovati u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane. Ujedinjeni Arapski Emirati su pružili humanitarne posredničke napore tokom razmene. Prethodna razmena zarobljenika održana je 15. maja po formuli 205 za 205. Kurir.rs/ RIA Novosti