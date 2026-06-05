Velika obnova škole u Donjoj Borini: Država ulaže 205 miliona dinara, đaci dobijaju moderan objekat i sportsku salu (foto)

Kurir pre 56 minuta  |  RINA
Velika obnova škole u Donjoj Borini: Država ulaže 205 miliona dinara, đaci dobijaju moderan objekat i sportsku salu (foto)

Najbolji dokaz da srpska sela i te kako žive i to zahvaljujući vrednim ljudima koji se odlučuju da ostanu na svojoj dedovini jesu pune seoske škole.

Stoga je jedan od prioriteta razvoj infrastrukture u oblasti obrazovanja širom Srbije. Na listi onih škola koje su dobile sredstva za rekonstrukciju od Ministarstva za javna ulaganja jeste i Osnovna škola "Braća Ribar" iz sela Donja Borina kod Malog Zvornika. Radove na rekonstrukciji danas je obišao i ministar Darko Glišić. - Država je izdvojila 205 miliona dinara za ovih 1.650 kvadrata, koliko je površina tri objekta ovde u dvorištu škole „Braća Ribar” u Donjoj
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Velika obnova škole u Donjoj Borini: Država ulaže 205 miliona dinara, đaci dobijaju moderan objekat i sportsku salu (foto)

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