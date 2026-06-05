Velika ulaganja u Sremske Karlovce: Počinje rekonstrukcija ključnih ulica i izgradnja nove saobraćajnice do budućeg hotela na Čeratu

Kurir pre 1 sat  |  Dnevnik.rs
Velika ulaganja u Sremske Karlovce: Počinje rekonstrukcija ključnih ulica i izgradnja nove saobraćajnice do budućeg hotela na…

Dva važna infrastrukturna projekta čija je ukupna vrednost viša od 316 miliona dinara, za koja su juče potpisani ugovori, uskoro će početi da se realizuju u Sremskim Karlovcima.

Kako je rekao predsednik opštine Sremski Karlovci Dražen Đurđić nakon potpisivanja ugovora sa direktorom "Put-investa“ Vladom Radovanovićem, reč je o dva od četiri ključna infrastrukturna projekta koja se raditi ove godine u tom mestu. U pitanju su rekonstrukcija Preradovićeve ulice u centru Karlovaca, koja se smatra jednom od žila kucavica, i izgradnja saobraćajnice koja vodi do novog hotela na Čeratu. – Nova 1 ulica vodi do budućeg hotela, koji je važna
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