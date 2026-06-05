Hitno se oglasio RHMZ: Za 2 sata počinju pljuskovi, evo gde će padati kiša

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na svom sajtu o pljuskovima koji će biti večeras u Mačvi, Bačkoj i Sremu.

Kiša će padati večeras u naredna dva sata, oko ponoći. "Pretežno oblačno, u naredna dva sata prvo u Bačkoj i Sremu, a tokom noći ponegde i u ostalim predelima Vojvodine, kao i u Mačvanskom okrugu, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom", najavio je RHMZ. Prema najavi RHMZ-a, u subotu 6. juna će pasti temperutura. Maksimalna dnevna biće između 24 i 27 stepeni. Od nedelje 7. juna ponovo toplije uz rast temperature. Takvo vreme će se zadržati sve do sredine