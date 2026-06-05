Katastrofa: Srbija doživela potpuni debakl u Meksiku!

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je težak poraz od Meksika, u poslednjoj utakmici pred početak Lige nacija.

Meksiko je slavio 5:1 (2:1) u Toluki na 2.600 metara nadmorske visine gde je gotovo sve vreme dominirao, s izuzetkom gola kojim su "orlovi" uspeli da povedu. Bilo je to u 19. minutu kada se lopta srećno odbila Petru Staniću, a vezni fudbaler iz Ludogoreca izašao pred golmana Meksika i pogodio za 1:0. Ispostaviće se, bio je to i jedini šut koji je Srbija imala na meču. Od tada se pitao samo jedan tim na terenu i Meksiko je do poluvremena uspeo da preokrene. Prvo je