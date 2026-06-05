Počele pripreme za ispraćaj Pojasa Presvete Bogorodice: Relikvija još kratko u Hramu Svetog Save, redovi dalje veliki

Mondo pre 1 sat  |  Jovana Radovanović
Počele pripreme za ispraćaj Pojasa Presvete Bogorodice: Relikvija još kratko u Hramu Svetog Save, redovi dalje veliki

Hiljade vernika iz dana u dan tiho, strpljivo i u molitvi čeka u kilometarskim redovima ispred Hrama Svetog Save u Beogradu da se pokloni Pojasu Presvete Bogorodice koji će u glavnom gradu Srbije biti izložen još danas i sutra.

Do sada se ovoj svetinji poklonilo više od pola miliona vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC). "Ipak, važnije od samog broja vernika je to što narod potvrđuje vekovnu odanost Svetosavskom i Svetolazarevskom ili Kosovskom zavetu, koji su ništa drugo nego ostvarenje Novog zaveta u životu pravoslavnih Srba", kazao je ranije patrijarh srpski Porfirije. Časni Pojas Presvete Bogorodice u prestonom Hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna, kada će,
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