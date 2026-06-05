Šta dalje za Srbiju? Sreća da ne idemo na Mundijal, a Paunović sebi napravio pakao

Mondo pre 25 minuta  |  Milutin Vujičić
Šta dalje za Srbiju? Sreća da ne idemo na Mundijal, a Paunović sebi napravio pakao

Fudbalska reprezentacija Srbije neće učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi i posle svega što smo videli u ovom junu - možda je i dobro da je tako.

Ni po čemu Srbija nije pokazala da zaslužuje mesto na Mundijalu, čak ni na najvećem ikada sa 48 reprezentacija, pošto je odigrala dve katastrofalne utakmice u ovom FIFA prozoru. Nakon što su Zelenortska Ostrva bila bolja od Srbije u Portugalu (3:0), naša reprezentacija odigrala je još slabije protiv Meksika u Toluki i doživela je debakl 5:1 (2:1) uz amaterski primljene golove, odnostno autogolove. Malo toga bilo je pozitivno u igri Srbije, eventualno može da se
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