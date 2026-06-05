Una Čolić sa dečkom u koloni za Pojas Presvete Bogorodice: Čolina ćerka snimila emotivne prizore ispred Hrama

Mondo pre 24 minuta  |  Đorđe Milošević
Una Čolić sa dečkom u koloni za Pojas Presvete Bogorodice: Čolina ćerka snimila emotivne prizore ispred Hrama

Ćerka legendarnog pevača Zdravka Čolića, Una Čolić, ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti.

Čolina naslednica viđena je u nepreglednom redu ispred Hrama Svetog Save, gde je strpljivo čekala sa svojim partnerom kako bi se poklonila čudotvornom Pojasu Presvete Bogorodice. Kako se jasno vidi na kolažu fotografija, par je proveo sate među stotinama vernika pod otvorenim nebom, dokazujući koliko im znače duhovnost i tradicija. Nakon ulaska pod veličanstvenu zlatnu kupolu, Una se pohvalila osveštanom trakicom koju vernici tradicionalno dobijaju, držeći je
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