AMSS: Zadržavanja na granici za teretna vozila - četiri sata na Batrovcima, dva sata na Šidu

N1 Info pre 10 minuta  |  Beta
AMSS: Zadržavanja na granici za teretna vozila - četiri sata na Batrovcima, dva sata na Šidu

Saobraćaj u Srbiji biće danas pojačanog intenziteta zbog vikenda uz dobre uslove za vožnju, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za kamione i šlepere, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Pored dužih putovanja ka turističkim destinacijama, očekuje se i veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, vikend-naseljima i mestima za odmor. Zadržavanja nema na naplatnim rampama ni na graničnim prelazima za putnička vozila, ali ih ima za teretna vozila. Kamioni i šleperi na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju četiri sati, na graničnom prelazu Šid dva sata, a na Sremskoj Rači sat vremena, dodao je AMSS.
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