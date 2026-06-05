Astronauti se vratili na Međunarodnu svemirsku stanicu posle evakuacije

N1 Info pre 5 sati  |  BBC N1 Beograd
Astronauti se vratili na Međunarodnu svemirsku stanicu posle evakuacije

Astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) naređeno je da se sklone u letelicu letelicu "Kru Dragon" (Crew Dragon), koja je prikačena za stanicu, nakon što je sa stanice iznenada počelo da curi više vazduha nego ranije.

Pet od sedam članova posade pripremano je za moguću evakuaciju. U međuvremenu, preostala dva člana posade, ruski kosmonauti, pokušavali su da poprave deo ruskog segmenta ISS-a, gde je curenje počelo da se pojačava u ponedeljak. NASA je u petak popodne obustavila radove i naredila posadi da se vrati na stanicu. Džesika Meir, Džek Hatavej, Sofi Adeno i Andrej Fedjajev, koji su stigli na ISS u februaru, nalazili su se u skloništu u pristalom brodu, zajedno sa još
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