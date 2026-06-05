Bez gužvi na graničnim prelazima Srbije i Crne Gore

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Bez gužvi na graničnim prelazima Srbije i Crne Gore

Na graničnim prelazima Srbije i Crne Gore ovog jutra nema gužvi, kako pokazuju kamere Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Nema zadržavanja na prelazima Jabuka i Gostun, kao ni na prelazu Špiljani, prema kamerama MUP-a ovog jutra oko 7 časova. MUP MUP MUP Podsećamo, uoči Samita EU-Zapadni Balkan u Tivtu Crna Gora vratila je nazad avion sa 87 državljana Srbije koji su ocenjeni kao bezbednosna pretnja. Srbija je nakon toga na beogradskom aerodromu zadržala 30 državljana Crne Gore, a na graničnim prelazima juče su bile primetne duge kolone vozila i pojačane kontrole crnogorskih državljana
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